В честь своего 25-летия заповедник «Казанский Кремль» дарит всем бесплатное посещение музеев

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-20T14:56:23+03:00

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В этот вторник, 22 января, музей-заповедник «Казанский Кремль» отмечает свое 25-летие. В честь юбилея вход для всех будет бесплатным: Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности Татарстана, Музей исламской культуры и Музей истории Благовещенского собора, Центр «Эрмитаж-Казань» и Выставочный зал «Манеж».

Но это еще не все. В Каждом из них для посетителей приготовили праздничные программы с экскурсиями, мастер-классами, концертами и квестами.

В том числе, речь идет и об эксклюзивной экскурсии в палеонтологическую лабораторию Музея естественной истории Татарстана. Там среди прочих находок можно будет увидеть и извлеченный монолит со скелетом одного парейазавра Deltavjatia vjatkensis.

Гостей в музее-заповеднике «Казанский Кремль» ждут с 10.00 до 18.00.