В Казани около моста Миллениум горело плавучее строение
В это воскресенье, 20 января, на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в центре столицы Татарстана около моста Миллениум на реке Казанка что-то горит. Дым был виден за несколько километров.
Прибыв на место происшествия, пожарные уставно или, что произошло возгорание внутренняя обшивка одноэтажного недействующего плавучего строения.
В Казани около моста Миллениум горело плавучее строение.МЧС Татарстана
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 28 человек и 7 единиц спецтехники. Принадлежность строения устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
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