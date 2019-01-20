СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-20T13:57:26+03:00

Дым был виден за несколько километров, площадь пожара составила 20 квадратных метров [видео]

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В это воскресенье, 20 января, на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в центре столицы Татарстана около моста Миллениум на реке Казанка что-то горит. Дым был виден за несколько километров.

Прибыв на место происшествия, пожарные уставно или, что произошло возгорание внутренняя обшивка одноэтажного недействующего плавучего строения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/687231" frameborder="0"></iframe> В Казани около моста Миллениум горело плавучее строение.МЧС Татарстана

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 28 человек и 7 единиц спецтехники. Принадлежность строения устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.