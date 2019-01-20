Пенсионерку из Казани мошенники обманули на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-20T11:08:17+03:00

Чтобы перечислить обманщикам эту огромную сумму, у женщины ушел почти целый месяц

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В полицию столицы Татарстана обратилась 82-летняя местная жительница. По словам пенсионерки, еще в конце прошлого года ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что женщине полагается денежная компенсация за купленные ранее БАДы.

От радости женщина потеряла бдительность. Чтобы получить прибыль, она в точности выполняла все указания звонивших мошенников. В итоге в течение почти целого месяца – с 19 декабря по 15 января, пенсионерка своими руками перевела на счет аферистов более 3 миллионов рублей. В полицию женщина обратилась лишь, когда обманщики перестали выходить с ней на связь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.