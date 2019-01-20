В Татарстан вернутся морозы до -20 градусов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-20T10:34:17+03:00

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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, в это воскресенье, 20 января, днем в республике температура воздуха в своих максимальных значениях будет от -7 до -12 градусов (в Казани от -7 до -9). Также в регионе в светлое время суток ожидается небольшой снег, ветер умеренный.

Далее в понедельник, 21 января, в Татарстан сохранится похожая погода, за исключением отдельных районов – там прогнозируется метель.

А вот во вторник, 22 января, в республику придут холода. Так, ночью в большинстве районов пойдет снег, а в некоторых еще будет и метель, ветер сильный с порывами до 15 м/с. При этом как в темное, так и в светлое время суток температура воздуха будет от -12 до -17, а ночью при прояснениях дело дойдет и до 20 градусов мороза.