В Татарстане во время пожара в пятиэтажке спасли 7 человек, в том числе и 4 ребенка
Накануне вечером, а именно в 19.44, в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в Елабуге на улице Тугарова горит пятиэтажный дом.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горение происходит в квартире, где в тот момент никого из людей не было. К тому же едкий дым заполнил подъезд и стал проникать в комнаты на верхних этажах. Люди могли задохнуться.
В итоге сотрудники МЧС с помощью маски спасателя эвакуировали 7 человек, в том числе 4 ребенка. Всех их вывели на свежий воздух.
Фото: МЧС Татарстана
К этому время пожарные уже потушили огонь.
- Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»