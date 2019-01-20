2019-01-20T09:41:52+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в пятиэтажке спасли 7 человек, в том числе и 4 ребенка

Едкий дым начал проникать в квартиры и люди могли задохнуться [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером, а именно в 19.44, в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в Елабуге на улице Тугарова горит пятиэтажный дом.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горение происходит в квартире, где в тот момент никого из людей не было. К тому же едкий дым заполнил подъезд и стал проникать в комнаты на верхних этажах. Люди могли задохнуться.

В итоге сотрудники МЧС с помощью маски спасателя эвакуировали 7 человек, в том числе 4 ребенка. Всех их вывели на свежий воздух.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

К этому время пожарные уже потушили огонь.

- Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.

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