2019-01-20T00:11:43+03:00
Спорт

Ветераны «Ак Барса» победили ветеранов КХЛ: голами отметились Метшин, Морозов, Ротенберг

Суббота на «Татнефть Арене» завершилась ретро-матчем
Алина НИЗАМОВА
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Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
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После мастер-шоу Матча звезд КХЛ состоялась ветеранская игра между «Ак Барсом» и лигой, в которой победили хозяева льда – 8:4.

Главным событием матча стало воссоединение легендарной тройки нападения «Ак Барса». Спустя 10 лет за казанцев вышли на лед Данис Зарипов, Сергей Зиновьев и Алексей Морозов. Сейчас только Зарипов продолжает карьеру, играя за «Ак Барс».

Кроме них, за команду, которой руководил тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов, играли другие известные в прошлом хоккеисты: Рафик Якубов, Алмаз Гарифуллин, Александр Степанов. Отметим, что также в составе нашлось место мэру Казани Ильсуру Метшину и вице-президенту питерского СКА Роману Ротенбергу.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

В команде ветеранов КХЛ играли Алексей Яшин, Максим Сушинский, бывший президент КХЛ Александр Медведев и другие.

По ходу встречи гости лидировали в счет 4:1, но ветераны «Ак Барса» забросили 7 шайб подряд и выиграли. Из вышеназванной тройки отличились Морозов и Зиновьев. Также голы на свой счет у победителей записали Метшин и Ротенберг.

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