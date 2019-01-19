2019-01-19T23:58:14+03:00
Спорт

В Мастер-шоу КХЛ в Казани победила команда дивизиона Чернышёва

Они лучше остальных справились с шестью испытаниями
Алина НИЗАМОВА
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Команда дивизиона Чернышёва.Команда дивизиона Чернышёва.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Первым испытанием Мастер-шоу КХЛ 2019 на «Татнефть Арене» стал конкурс на скорость, который выиграл Дмитрий Кагарлицкий из дивизиона Боброва.

Конкурс на скорость выиграл Дмитрий Кагарлицкий. Фото: Алина НИЗАМОВА

Конкурс на скорость выиграл Дмитрий Кагарлицкий.Фото: Алина НИЗАМОВА

В конкурсе «Надёжная защита» победил Игорь Бобков.

Конкурс «Надёжная защита». Фото: Алина НИЗАМОВА

Конкурс «Надёжная защита».Фото: Алина НИЗАМОВА

Вратарь дивизиона Чернышёва отразил 6 бросков подряд и пропустил буллит в исполнении защитника «Ак Барса» Пола Постмы.

Игорь Бобков пропустил буллит в исполнении защитника «Ак Барса» Пола Постмы. Фото: Алина НИЗАМОВА

Игорь Бобков пропустил буллит в исполнении защитника «Ак Барса» Пола Постмы.Фото: Алина НИЗАМОВА

В «Эстафете хоккейного мастерства» лучшее время показал дивизион Чернышёва. Приз за самый сильный бросок получил защитник дивизиона Тарасова Александр Елесин, он отправил шайбу в ворота со скоростью 164,22 километров в час.

Александр Елесин. Фото: Алина НИЗАМОВА

Александр Елесин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

В конкурсе на точность броска нужно было с семи метров попадать по загорающимся мишеням, а в зачёт шло лучшее время. Лучший результат показал нападающий «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Сергей Широков - 17,063 секунды.

Сергей Широков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сергей Широков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

Второе место у нападающего «Ак Барса» и команды Харламова Даниса Зарипова - 20,671.

Данис Зарипов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

Худшее время показал лучший снайпер КХЛ этого сезона Найджел Доус - 35,108. В «Хоккейном биатлоне» победителями стали, как и всего Мастер шоу, игроки дивизиона Чернышёва.

20 января состоится Матч звезд КХЛ. Фото: Алина НИЗАМОВА

20 января состоится Матч звезд КХЛ.Фото: Алина НИЗАМОВА

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