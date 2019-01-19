В Мастер-шоу КХЛ в Казани победила команда дивизиона Чернышёва
Первым испытанием Мастер-шоу КХЛ 2019 на «Татнефть Арене» стал конкурс на скорость, который выиграл Дмитрий Кагарлицкий из дивизиона Боброва.
Конкурс на скорость выиграл Дмитрий Кагарлицкий.Фото: Алина НИЗАМОВА
В конкурсе «Надёжная защита» победил Игорь Бобков.
Конкурс «Надёжная защита».Фото: Алина НИЗАМОВА
Вратарь дивизиона Чернышёва отразил 6 бросков подряд и пропустил буллит в исполнении защитника «Ак Барса» Пола Постмы.
Игорь Бобков пропустил буллит в исполнении защитника «Ак Барса» Пола Постмы.Фото: Алина НИЗАМОВА
В «Эстафете хоккейного мастерства» лучшее время показал дивизион Чернышёва. Приз за самый сильный бросок получил защитник дивизиона Тарасова Александр Елесин, он отправил шайбу в ворота со скоростью 164,22 километров в час.
Александр Елесин.Фото: Алина НИЗАМОВА
Фото: Алина НИЗАМОВА
В конкурсе на точность броска нужно было с семи метров попадать по загорающимся мишеням, а в зачёт шло лучшее время. Лучший результат показал нападающий «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Сергей Широков - 17,063 секунды.
Сергей Широков.Фото: Алина НИЗАМОВА
Фото: Алина НИЗАМОВА
Второе место у нападающего «Ак Барса» и команды Харламова Даниса Зарипова - 20,671.
Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Фото: Алина НИЗАМОВА
Худшее время показал лучший снайпер КХЛ этого сезона Найджел Доус - 35,108. В «Хоккейном биатлоне» победителями стали, как и всего Мастер шоу, игроки дивизиона Чернышёва.
20 января состоится Матч звезд КХЛ.Фото: Алина НИЗАМОВА
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