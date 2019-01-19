В Татарстане во время аварии погибли два человека

СЕГОДНЯ 20:01 2019-01-19T20:01:16+03:00

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ДТП с участием двух автомобилей - легковушки "Датсун" и КАМАЗ, произошла 19 января в 12.00 на 1256 километре федеральной трассы федеральной автодороги "Урал" - "Москва-Челябинск" на территории Бавлинского района. По предварительным данным, 22- летняя девушка-водитель, жительница Омска, управляя иномаркой "Датсун", на большой скорости вылетела на встречку и протаранила КАМАЗ, которым управлял житель Ставропольского края.

В результате аварии на месте погиб 42-летний пассажир легковушки, так же житель Омска. Девушку-водителя с тяжелыми травмами увезли в Бавлинскую ЦРБ, но спустя некоторое время она скончалась. Водитеь грузовика не пострадал.

- По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все детали ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.