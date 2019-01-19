Росгвардейцы Чувашии обеспечивали безопасность граждан на праздновании Крещения Господня

СЕГОДНЯ 19:30 2019-01-19T19:30:17+03:00

Росгвардейцы обеспечивали безопасность и порядок во время празднования Крещения Фото: Из материалов пресс-службы

Грубых нарушений общественного порядка во время празднования не допущено

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Росгвардейцы Чувашии совместно с МВД и МЧС республики и сотрудниками частных охранных организаций приняли участие мероприятиях по обеспечению безопасности граждан в период празднования Крещения Господня на территории региона.

Для обеспечения безопасности граждан в Чебоксарах и Новочебоксарске у центральных городских купелей дежурили сотрудники ОМОНа. Все маршруты экипажей вневедомственной охраны по всей республике были приближены к храмам, соборам, церквям и водоемам, на которых организованы крещенские купания и сбор освященной воды.

- Всего же по Чувашии участие в мероприятиях, которые прошли без грубых нарушений общественного порядка, приняло около 25 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.