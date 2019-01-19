Росгвардейцы Чувашии обеспечивали безопасность граждан на праздновании Крещения Господня
Росгвардейцы Чувашии совместно с МВД и МЧС республики и сотрудниками частных охранных организаций приняли участие мероприятиях по обеспечению безопасности граждан в период празднования Крещения Господня на территории региона.
Для обеспечения безопасности граждан в Чебоксарах и Новочебоксарске у центральных городских купелей дежурили сотрудники ОМОНа. Все маршруты экипажей вневедомственной охраны по всей республике были приближены к храмам, соборам, церквям и водоемам, на которых организованы крещенские купания и сбор освященной воды.
- Всего же по Чувашии участие в мероприятиях, которые прошли без грубых нарушений общественного порядка, приняло около 25 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.