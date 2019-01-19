В Казани в ГБКЗ имени Сайдашева пройдет фортепианный концерт

СЕГОДНЯ 18:09 2019-01-19T18:09:14+03:00

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В Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева состоится концерт заслуженного деятеля искусств Туркменистана, профессора Казанской консерватории Александра Старикова (фортепиано). В программе прозвучат сочинения великих композиторов эпохи романтизма: Шуберта, Брамса, Шумана.

Концерт состоит из двух отделений.

I отделение

Ф.Шуберт Четыре экспромта ор.90

И.Брамс Фантазии ор.116

II отделение

Р.Шуман Крейслериана

И.Брамс Пьесы ор.119

Программу представляет Рина Хмара

Александр Анатольевич Стариков окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского (1977), аспирантуру (1981).

В Казанской консерватории с 2001 года, ведет специальный класс фортепиано. С 2007 г. - профессор.

С 2002 по 2008 гг являлся проректором по концертной деятельности и международным связям.