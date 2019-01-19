Росгвардейцы Татарстана обеспечивают безопасность верующих во время Крещения
В Татарстане росгвардейцы республики приняли усиленные меры для обеспечения безопасности граждан и охраны правопорядка в дни Крещения. Для этого более 260 военнослужащих х охранных организаций выполняют задачи по охране общественного порядка в дни проведения православного праздника крещения на территории Раифского мужского монастыря.
В ночь на 19 января, праздничная литургия состоялась в Троицком соборе, после чего прошел крестный ход к иордани на местном озере. Во время крестного хода прошло великое освящение воды.
Специалисты центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии осуществят контроль за работой сотрудников ЧОО, в задачи которых входит охрана имущества монастыря и общественного порядка.
На случай осложнения оперативной обстановки вблизи места проведения массового мероприятия будут дежурить сотрудники ОМОН, сообщили в пресс-службе ведомства