Росгвардейцы Татарстана обеспечивают безопасность верующих во время Крещения

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-19T17:27:22+03:00

Во время празднования Крещения порядок будут охранять росгвардейцы Татарстана Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

На постах в Раифском монастыре несут службу более 260 сотрудников ведомства

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В Татарстане росгвардейцы республики приняли усиленные меры для обеспечения безопасности граждан и охраны правопорядка в дни Крещения. Для этого более 260 военнослужащих х охранных организаций выполняют задачи по охране общественного порядка в дни проведения православного праздника крещения на территории Раифского мужского монастыря.

В ночь на 19 января, праздничная литургия состоялась в Троицком соборе, после чего прошел крестный ход к иордани на местном озере. Во время крестного хода прошло великое освящение воды.

Специалисты центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии осуществят контроль за работой сотрудников ЧОО, в задачи которых входит охрана имущества монастыря и общественного порядка.

На случай осложнения оперативной обстановки вблизи места проведения массового мероприятия будут дежурить сотрудники ОМОН, сообщили в пресс-службе ведомства