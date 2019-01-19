На чердаке многоэтажки в Йошкар-Оле обнаружили противотанковую гранату
Эвакуировать из дома пришлось 45 человек
Во время ЧП пришлось эвакуировать 45 человекФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 18 января во время осмотра чердака жилого дома на улице Чавайна в Йошкар-Оле. В 12.30 сотрудник коммунальных служб обнаружил там противотанковую гранату. На место ЧП сразу выехали сотрудники экстренных служб города.
Для безопасности пришлось эвакуировать 45 жильцов дома. После этого к осмотру опасного предмета приступили взрывотехники. Вот они и выяснили, что граната не представляет опасности - она учебная.
Сотрудник коммунальных служб получил благодарность от правоохранительных органов за проявленную бдительность.
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