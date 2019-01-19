В Йошкар-Оле мать забыла ребенка в маршрутке

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-19T15:02:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу рано утром в соцсетях появился пост местной жительницы Евгении. Она в маршрутном автобусе услышала, как водители по рации переговариваются и спрашивают, не находил ли кто в салоне микроавтобуса "лишнего" ребенка.

Девушка поинтересовалась у водителя, и тот объяснил, что одна из жительниц Йошкар-Олы забыла в маршрутном микроавтобусе своего ребенка, которого везла в детсад. Спохватилась у дверей детского учреждения, и вернулась на остановку, где попросила помощи у водителей.

- В полицию, насколько мне известно, никто не обращался, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах Марий Эл. - Возможно, что гона нашла малыша сама, и, чтобы не стать объектом внимание полицейских, не стала никуда обращаться, ведь ее проступок говорит о ненадлежащем воспитании ребенка. В отношении ее был бы составлен административный протокол.