2019-01-19T13:55:45+03:00
Происшествия

В Казани во время купания в купели мужчине потребовалась помощь врачей

ЧП произошло озере Кабан в Приволжском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Во время оказания медпомощи мужчинеВо время оказания медпомощи мужчинеФото: МЧС Татарстана
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ЧП во время крещенского купания произошло в Казани в Приволжском районе на озере Кабан в 10.50 в субботу, 19 января. Проблемы с сердцем начались у мужчины, который начал заходить в купель, расположенную у кафе "Сокол".

Помощь ему оказали дежурившие у купели инспекторы ГИМС. Они помогли мужчине выйти из воды и проводили до автомобиля скорой медицинской помощи. Там медики оказали ему первую помощь и мужчину отправили домой.

Напомним, что в Татарстане в 37 районов республики организованы 123 места купания в период проведения праздника Крещения Господня. При этом 41 место расположено на реках, 42 места на озерах и прудах; 40 купели на родниках.

Ожидаемое количество участников – более 27 тысяч человек.

Всего задействованы для обеспечения безопасности от МЧС, МВД, Минздрава, общественных организаций и муниципальных образований 951 человек, с применением 255 единиц техники.

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