В Казани пройдет предпремьерный показ комедии "Холмс и Ватсон"

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-19T12:52:27+03:00

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На российские экраны выходит комедия "Холмс и Ватсон". Официально премьера состоится 24 января, но казанцы смогут увидеть картину уже 23 января. Фильм снял режиссер Итан Коэн, который известен как сценарист мультфильма "Мадагаскар2" и фильма "Люди в черном3".

На этот раз известная парочка детективов - Шерлок Холмс и Джон Ватсон, расследуют дело об убийстве в резиденции королевы Англии - Букингемском дворце. В их распоряжении всего несколько дней, следующей жертвой должна стать королева. За преступным планом скрывается криминальный гений профессор Мориарти.

В ролях: Уилл Феррел и Джон Си Райли.