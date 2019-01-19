2019-01-19T12:52:27+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ комедии "Холмс и Ватсон"

Мероприятие состоится 23 января в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" ТЦ Сувар Плаза
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма.
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На российские экраны выходит комедия "Холмс и Ватсон". Официально премьера состоится 24 января, но казанцы смогут увидеть картину уже 23 января. Фильм снял режиссер Итан Коэн, который известен как сценарист мультфильма "Мадагаскар2" и фильма "Люди в черном3".

На этот раз известная парочка детективов - Шерлок Холмс и Джон Ватсон, расследуют дело об убийстве в резиденции королевы Англии - Букингемском дворце. В их распоряжении всего несколько дней, следующей жертвой должна стать королева. За преступным планом скрывается криминальный гений профессор Мориарти.

В ролях: Уилл Феррел и Джон Си Райли.

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