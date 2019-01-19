2019-01-19T12:08:43+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в торговом доме эвакуировали 60 человек

Причины возгорания выясняются [видео]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в торговом доме на улице Нефтяников в Бугульме начался в субботу, 19 января, в 9.27. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией при пожаре. Услышав сигнал тревоги, люди самостоятельно эвакуировались из здания. Всего вышли 60 человек.

К моменту прибытия первых пожарных автомобилей было установлено, что горит крыша торгового дома.

- Пожар было локализован на площади 80 квадратных метров в 10.05, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Пострадавших нет.

На месте пожара работали от РСЧС 42 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 10 единиц техники.

Пожар на крыше торгового центра в Бугульме.МЧС Татарстана

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