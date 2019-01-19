2019-01-19T10:49:20+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ триллера "Море соблазна"

Мероприятие состоится 23 января в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Режиссером и автором сценария к фильму "Море соблазна" стал Стиве Найт. Новый триллер получил прокатное разрешение с цензурной ремаркой 18+, и это сделала интригу задолго до появления его на экранах. В российском прокате картина выходит на экраны только 24 января, но для жителей Казани сделано исключение - предпремьерный показ картины состоится 23 января.

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска – его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

В фильме снимались Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу.

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