В Казани пройдет предпремьерный показ триллера "Море соблазна"

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-19T10:49:20+03:00

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Режиссером и автором сценария к фильму "Море соблазна" стал Стиве Найт. Новый триллер получил прокатное разрешение с цензурной ремаркой 18+, и это сделала интригу задолго до появления его на экранах. В российском прокате картина выходит на экраны только 24 января, но для жителей Казани сделано исключение - предпремьерный показ картины состоится 23 января.

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска – его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

В фильме снимались Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу.