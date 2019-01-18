Пытаясь заработать на криптовалюте житель Татарстана потерял почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:22 2019-01-18T19:22:27+03:00

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В полицию обратился житель Альметьевска. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. В начале декабря прошлого года он зарегистрировался на сайте по заработкам через криптовалюты и заполнил анкету. На следующий день ему позвонил некий аналитик и предложил заработать на бирже криптовалют и ценных бумаг.

По просьбе злоумышленника для регистрации мужчина продиктовал данные карты, в том числе три цифры на оборотной стороне. После этого с его карты списались 4 тысячи рублей. Мошенник убедил мужчину, что теперь он находится на платформе и может контролировать график роста криптовалюты и собственного дохода. Через несколько дней по его согласию мошенники сняли еще 80 тысяч рублей с кредитной карты потерпевшего. Далее мужчину убедили в том, что его доход в настоящее время составляет 350 тысяч рублей.

Потерпевшему объяснили, что для того, чтобы забрать сумму без вычета налогов, небходимо внести такую же сумму. Мужчина оформил две кредитные карты и перевел нужную сумму. На следующий день ему позвонил некий сотрудник банка и поинтересовался, откуда у него такая сумма. Мужчина испугался и сказал, что это подарок. Позже ему перезвонили и сообщили, что за дезинформацию на него наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Только после этого он понял, что его обманули и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.