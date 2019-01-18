Чебоксары примут в муниципальную собственность памятник Низами Гянджеви в Южном поселке
Известно, что автором заброшенной скульптуры является азербайджанский скульптор Омар Эльдаров
Фото: cheb.ru
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Администрация Чебоксар признала бесхозяйным заброшенный памятник классику персидской поэзии XII века Низами Гянджеви. Скульптура расположена на пересечении улиц Ашмарина и Низами в Южном поселке.
В ближайшее время горкомимущество примет памятник в муниципальную собственность. Все исходящие из этого обязанности по его содержанию получит на местное управление ЖКХ и благоустройства.
Известно, что автором скульптуры является азербайджанский скульптор Омар Эльдаров.