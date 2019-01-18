Чебоксары примут в муниципальную собственность памятник Низами Гянджеви в Южном поселке

СЕГОДНЯ 19:12 2019-01-18T19:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Чебоксар признала бесхозяйным заброшенный памятник классику персидской поэзии XII века Низами Гянджеви. Скульптура расположена на пересечении улиц Ашмарина и Низами в Южном поселке.

В ближайшее время горкомимущество примет памятник в муниципальную собственность. Все исходящие из этого обязанности по его содержанию получит на местное управление ЖКХ и благоустройства.

Известно, что автором скульптуры является азербайджанский скульптор Омар Эльдаров.