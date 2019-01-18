Татарстанец взял кредит по чужому паспорту и забыл об этом

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-18T17:46:27+03:00

Подозреваемому отказали в кредите, тогда он и решил "позаимствовать" документы коллеги. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В полицию обратился 55-летний житель Альметьевска. По его словам, на его имя кто-то взял кредит и не выплатил. При этом, мужчина утверждал, что никаких денег он не брал, да и паспорт всегда был при нем.

Полицейские смогли вычислить злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина. Он, к слову, оказался коллегой потерпевшего. В сетябре заявитель попросил коллегу сфотографировать страницу паспорта и переслать ему по мессенджеру. В итоге кадр остался в памяти телефона мужчины.

В сентябре прошлого года ему срочно потребовались деньги. Он попытался оформить займ на 5 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. В кредите ему отказали. Тогда-то он и решил взять кредит по документам коллеги.

- Деньги поступили на егокарту, и он потратил их на свои нужды. Подозреваемый признается, что вначале у него не было возможности погашать кредит, а потом он о нем и вовсе забыл, - сообщили в МВД РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.