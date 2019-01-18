2019-01-18T17:46:27+03:00
Общество

Татарстанец взял кредит по чужому паспорту и забыл об этом

Обман вскрылся, когда настоящему обладателю документов позвонили с просьбой закрыть кредит
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Подозреваемому отказали в кредите, тогда он и решил "позаимствовать" документы коллеги.Подозреваемому отказали в кредите, тогда он и решил "позаимствовать" документы коллеги.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В полицию обратился 55-летний житель Альметьевска. По его словам, на его имя кто-то взял кредит и не выплатил. При этом, мужчина утверждал, что никаких денег он не брал, да и паспорт всегда был при нем.

Полицейские смогли вычислить злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина. Он, к слову, оказался коллегой потерпевшего. В сетябре заявитель попросил коллегу сфотографировать страницу паспорта и переслать ему по мессенджеру. В итоге кадр остался в памяти телефона мужчины.

В сентябре прошлого года ему срочно потребовались деньги. Он попытался оформить займ на 5 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. В кредите ему отказали. Тогда-то он и решил взять кредит по документам коллеги.

- Деньги поступили на егокарту, и он потратил их на свои нужды. Подозреваемый признается, что вначале у него не было возможности погашать кредит, а потом он о нем и вовсе забыл, - сообщили в МВД РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генеральный продюсер фестиваля "Созвездие–Йолдызлык" стал Заслуженны деятелем искусств Крыма
В 2019 году в Казани появятся «умные» остановки за 550 миллионов рублей
Минземимущество Татарстана пустит с молотка свои автомобили, в том числе и иномарки
Жители Нижнекамска теперь тоже смогут отслеживать движение автобусов через смартфон
Татарстанец из ревности с помощью топора и ножа убил свою избранницу
В Татарстане проведут доследственную проверку по факту ухудшения здоровья ребенка после Манту
Водитель из Татарстана на грузовике совершил крупное ДТП в Пермском крае
ГИБДД ищет водителя, который в центре Казани сбил пешехода и сбежал
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Татарстане из заброшенного погреба спасатели вызволили охотничью собаку
Проект ВСМ Москва-Казань, несмотря на его дороговизну, назвали перспективным
Концертный зал в Kazan Expo назовут в честь Ильгама Шакирова
Татарстанца, застрелившего соседскую собаку за фекалии, приговорили к обязательным работам
Под Казанью появится гостиничный комплекс за 2 миллиарда рублей
В Марий Эл приставы опечатали завод стройматериалов в Волжске
«Мертвые души» по-чувашски: экс-директора техникума будут судить за выпуск 22 несуществующих студентов
Президент Татарстана о мусоросжигательном заводе под Казанью: «Нет другого пути»
Казань и Красноярск связал новый прямой авиарейс
В Чувашии водителя, который в отместку сбил школьницу, приговорили к 5 годам колонии
Казанцы называли своих детей Прокопий, Рубин, Златомир и Альвина
В Татарстане в решетке забора застряла собака
В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции откопали завязнувшую в кювете иномарку
В Татарстане во время пожара погибла женщина
В Татарстане пенсионерка в метель едва не погибла на трассе, ее спасли гаишники
Крещение-2019: в Новочебоксарске будут работать две купели
В Татарстане официально зарегистрированы 1 032 самозанятых
Сильный снегопад в Чувашии: чтобы вытащить из сугроба фуру понадобилась «упряжка» из двух джипов