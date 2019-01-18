В Татарстане проведут доследственную проверку по факту ухудшения здоровья ребенка после Манту

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-18T16:20:24+03:00

Инцидент произошел в одном из детских садов Набережных Челнов

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Следственный комитет Татарстана затевает проверку по поводу информации об ухудшении здоровья мальчика в детском саду Набережных Челнов после пробы Манту, которую сделали медработники.

По предварительным данным, незадолго до этого мать ребенка написала отказ от этой процедуры из-за обострившейся у него аллергии. Но медики почему-то это обстоятельство не учли.

- В результате у ребенка опухла рука, воспалились гланды и лимфоузлы, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - По результатам проведенной проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.

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