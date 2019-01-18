Минземимущество Татарстана пустит с молотка свои автомобили, в том числе и иномарки

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-18T17:56:42+03:00

Осмотреть машины можно в будние дни

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18 и 20 февраля министерство земельных и имущественных отношений Татарстана организует открытый, электронный аукцион по продаже отечественных и зарубежных автомобилей.

Осмотр транспортных средств осуществляется в Казани по адресу: улица Ясеневая, дом 60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.

По вопросам участия в реализации транспортных средств все желающие могут обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 на улице Вишневского в доме 26, кабинет 110б или по телефону (843)264-30-81.

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