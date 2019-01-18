Водитель из Татарстана на грузовике совершил крупное ДТП в Пермском крае

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-18T16:03:57+03:00

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Авария с участием двух большегрузов произошла в Нытвенском районе Пермского края в четверг, 17 января, в 17.40. По предварительным данным, 57-летний водитель из Татарстана за рулем грузовика МАН, направляясь в сторону Очер, превысил безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с большегрузом "Вольво".

В результате аварии травмы получили оба водителя. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как успели установить сотрудники Госавтоинспекции Пермского края, предполагаемый виновник аварии - житель Татарстана, и ранее уже был привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту этого ДТП в отношении него возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".