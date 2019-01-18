Жители Нижнекамска теперь тоже смогут отслеживать движение автобусов через смартфон
На данный момент сервис выдает информацию о передвижении общественного транспорта по всем городским 9 маршрутам
В скором времени в «карты» могут включить и пригородные автобусыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На днях популярные приложения для смартфонов Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов в Нижнекамске.
Несмотря на то, что сервис в этом татарстанском городе пока работает в тестовом режиме, он уже показывает информацию о передвижении общественного транспорта по всем 9 городским маршрутам. В скором времени в «карты» могут включить и пригородные автобусы.
Известно, что сейчас разрабатывается и другой транспортный "помощник" с аналогичными функциями как для Нижнекамска, так и для Набережных Челнов.
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