В 2019 году в Казани появятся «умные» остановки за 550 миллионов рублей
Одним из основных проектов Татарстана, которые планируется реализовать в 2019 году, станет появление «умных» остановок в Казани. Инвестиции в них составят не менее 550 миллионов рублей.
О подобных планах на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана рассказал представитель крупнейшего телекоммуникационного оператора России.
Помимо этого, в текущем году за 300 миллионов рублей будут модернизированы системы освещения Набережных Челнов и Альметьевска.
Проект «умная» остановка представляют собой павильон с монитором, на котором можно узнать информацию о достопримечательностях и гостиницах города. Помимо этого, на них можно проверить, где находится в данный момент нужный автобус или троллейбус.
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