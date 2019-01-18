В 2019 году в Казани появятся «умные» остановки за 550 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-18T18:10:27+03:00

«Умные» остановка представляют собой остановки с монитором, на котором можно узнать информацию о достопримечательностях и гостиницах города, а также расписание транспорта Фото: Влад КОМЯКОВ

Помимо этого будет модернизирована система освещения Набережных Челнов и Альметьевска

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Одним из основных проектов Татарстана, которые планируется реализовать в 2019 году, станет появление «умных» остановок в Казани. Инвестиции в них составят не менее 550 миллионов рублей.

О подобных планах на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана рассказал представитель крупнейшего телекоммуникационного оператора России.

Помимо этого, в текущем году за 300 миллионов рублей будут модернизированы системы освещения Набережных Челнов и Альметьевска.

Проект «умная» остановка представляют собой павильон с монитором, на котором можно узнать информацию о достопримечательностях и гостиницах города. Помимо этого, на них можно проверить, где находится в данный момент нужный автобус или троллейбус.

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