ГИБДД ищет водителя, который в центре Казани сбил пешехода и сбежал

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-18T15:43:13+03:00

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Накануне в 12.30 в центре столицы Татарстана около дома №11, что на улице Университетская произошел наезд на пешехода.

29-летняя женщина пересекала там дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль. Она получила ушиб обоих лучезапястных суставов. Водитель же, совершивший наезд, в нарушении правил дорожного движения с места происшествия скрылся.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывают в Госавтоинспекции Казани.

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