В Татарстане из заброшенного погреба спасатели вызволили охотничью собаку
Сообщение о том, что на одной из улиц с частными домами в Тетюшах в заброшенный погреб провалился охотничий пес, поступило на телефон "112" от местного жителя.
Приехав на место, спасатели ЗПСО №1 увидели, что в погреб бесхозного сарая на участке заброшенного домохозяйства провалилась русская пегая гончая. Собака самостоятельно выбраться не могла. Не сумел вытащить пса и его владелец.
Спасатели сумели быстро и безопасно вызволить испуганное животное из погреба. Его передали хозяину, сообщили в МЧС Татарстана.
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