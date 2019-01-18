В Татарстане из заброшенного погреба спасатели вызволили охотничью собаку

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-18T15:09:10+03:00

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Сообщение о том, что на одной из улиц с частными домами в Тетюшах в заброшенный погреб провалился охотничий пес, поступило на телефон "112" от местного жителя.

Приехав на место, спасатели ЗПСО №1 увидели, что в погреб бесхозного сарая на участке заброшенного домохозяйства провалилась русская пегая гончая. Собака самостоятельно выбраться не могла. Не сумел вытащить пса и его владелец.

Спасатели сумели быстро и безопасно вызволить испуганное животное из погреба. Его передали хозяину, сообщили в МЧС Татарстана.

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