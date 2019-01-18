2019-01-18T15:00:20+03:00
Экономика

Проект ВСМ Москва-Казань, несмотря на его дороговизну, назвали перспективным

Объем инвестиций должен составить 621,6 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Более 68% всех инвестиций рабочей группы придется на данную ВСМ. Фото: Из материалов пресс-службБолее 68% всех инвестиций рабочей группы придется на данную ВСМ. Фото: Из материалов пресс-служб
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Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань оказался самым дорогим для инвестирования, но при этом наиболее перспективным. Таким мнением с «Извеcтиями» поделился глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Именно Шохин вместе с Министром финансов России Антоном Силуановым возглавляет рабочую группу, которая была создана после появление «списка Белоусова», который включает в себя инвесторов крупных инфраструктурных проектов страны.

На данный момент у рабочей группы имеется почти тысяча проектов с общим объемом инвестиций 906,3 миллиардов рублей. Из этой суммы 621,6 миллиардов требует создание ВСМ Москва-Казань.

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