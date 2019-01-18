2019-01-18T14:26:40+03:00
Происшествия

Татарстанца, застрелившего соседскую собаку за фекалии, приговорили к обязательным работам

Ранив животное из ружья, мужчина бросился за ним в погоню и добил
Олег ЛУГОВОЙ
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Ружье, из которого было убито животное, конфисковано.Ружье, из которого было убито животное, конфисковано.
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В Лаишевском районе 57-летнего мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель.

А именно утром 15 марта прошлого года около своей дачи осужденный расстрелял из ружья соседскую собаку. Раненное животное попыталось сбежать, однако мужчина бросился в погоню. Нагнав собаку около близлежащей базы отдыха, он несколькими выстрелами добил ее. Труп животного после этого он выбросил в сугроб около одного из домов.

Как рассказал владелец убитой собаки, осужденный упрекал в том, что собака гадила возле его дома.

- В итоге суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Также у него было конфисковано то самое ружье, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отмечается, что до вмешательства надзорного ведомства местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела по данному факту.

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