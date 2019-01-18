Татарстанца, застрелившего соседскую собаку за фекалии, приговорили к обязательным работам
В Лаишевском районе 57-летнего мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель.
А именно утром 15 марта прошлого года около своей дачи осужденный расстрелял из ружья соседскую собаку. Раненное животное попыталось сбежать, однако мужчина бросился в погоню. Нагнав собаку около близлежащей базы отдыха, он несколькими выстрелами добил ее. Труп животного после этого он выбросил в сугроб около одного из домов.
Как рассказал владелец убитой собаки, осужденный упрекал в том, что собака гадила возле его дома.
- В итоге суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Также у него было конфисковано то самое ружье, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Отмечается, что до вмешательства надзорного ведомства местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела по данному факту.