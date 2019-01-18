2019-01-18T13:37:07+03:00
Экономика

Под Казанью появится гостиничный комплекс за 2 миллиарда рублей

Он разместится рядом с основной площадкой чемпионата рабочих профессий Worldskills Kazan Expo
Алина ГАБДУЛИНА
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инвестор будет российский, но его имени пока не называютинвестор будет российский, но его имени пока не называютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Под Казанью рядом с основной площадкой чемпионата рабочих профессий Worldskills Kazan Expo построят гостиничный комплекс. Известно, что объект обойдется одному российскому инвестору в 2 миллиарда рублей.

Со слов главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной сейчас разрабатывается проектная документация. Об этом она рассказала на итоговой коллегии Агентства.

Информация, кто именно выступит инвестором строительства гостиницы, пока не разглашается.

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