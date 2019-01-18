Под Казанью появится гостиничный комплекс за 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-18T13:37:07+03:00

инвестор будет российский, но его имени пока не называют Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Он разместится рядом с основной площадкой чемпионата рабочих профессий Worldskills Kazan Expo

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Под Казанью рядом с основной площадкой чемпионата рабочих профессий Worldskills Kazan Expo построят гостиничный комплекс. Известно, что объект обойдется одному российскому инвестору в 2 миллиарда рублей.

Со слов главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной сейчас разрабатывается проектная документация. Об этом она рассказала на итоговой коллегии Агентства.

Информация, кто именно выступит инвестором строительства гостиницы, пока не разглашается.

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