2019-01-18T12:54:31+03:00
Происшествия

«Мертвые души» по-чувашски: экс-директора техникума будут судить за выпуск 22 несуществующих студентов

Люди чьи данные были использованы даже не были в курсе о своем «обучении»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Экс-директора Чебоксарского механико-технологического техникума обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

По версии следствия, в декабре 2014 года, занимаемый указанную должность, чтобы получить премии за эффективность деятельности возглавляемого техника использовал подобия схемы «мертвых душ».

Так, своей подписью он утвердил официальные документы о выпуске 22 студентов с присвоением им квалификации слесаря по ремонту автомобиля. Вот только эти люди никогда в этом техникуме не учились, да и не были в курсе, что их данные были использованы таким образом. Тем не менее на их имена были изготовлены свидетельства об окончании ими программы профобучения.

- Фигурант дела так и не признал своей вины в перечисленном. Однако она подтверждается показаниями более 50 свидетелей и, в том числе, заключениями судебных почерковедческих экспертиз, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, и все материалы дела переданы в суд.

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