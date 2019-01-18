В Марий Эл приставы опечатали завод стройматериалов в Волжске

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-18T13:04:52+03:00

Он не будет работать вплоть до 4 марта

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В Марий Эл суд вынес решение - до 4 марта приостановить деятельность Волжского завода стройматериалов. Это было сделано «в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей».

Опечатали приставы и еще один опасный объект на территории предприятия - Сеть газопотребления силосного склада приема цемента и извести.

Все дело в том, что во время проверки Ростехнадзора на этом заводе стройматериалов был выявлен ряд нарушений требований промышленной безопасности: отсутствие опознавательных знаков для обнаружения трассы подземного газопровода и в местах поворота его на объекте Сеть газопотребления силосного склада приема цемента и извести. В частности, отсутствовали сведения и о диаметре газопровода, давлении в нем и глубине залегания коммуникации. Выяснилось и то, что завод не заключил договор с профессиональными аварийно-спасательными службами.

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