2019-01-18T12:39:58+03:00
Общество

Президент Татарстана о мусоросжигательном заводе под Казанью: «Нет другого пути»

Рустам Минниханов принял участие в итоговой коллегии Минстроя республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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На коллегии Рустам Минниханов отдельно остановился на ситуации с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В частности, говоря о переходе на новую систему обращения с ТКО, он отметил, что это речь идет не просто об увеличении тарифов, а об обновлении всей структуры. Напомним, оказываемая услуга перешла из жилищной в коммунальную. Плата за нее будет начисляться с человека.

Затронул президент Татарстана и проект строительства под Казанью мусоросжигательного завода, против которого выступают местные жители. По словам Рустама Минниханова, он сам лично бывал на одном из таких объектов в Токио (Япония) и весь мир уже пользуется этими.

- Нет другого пути. Ну, куда мы будем эти отходы складывать? Ну, давайте будем их захоранивать – и что? Вся республика будет свалкой? Поэтому мы, как я уже сказал, проведем международную экологическую экспертизу, будут использованы все самые новые и последние технологии, которые есть в мире в части термической обработки отходов, - сказал глава республики.

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