Казань и Красноярск связал новый прямой авиарейс
С января этого года столицу Татарстана и Красноярск соединит новый прямой авиарейс.
Так, из Казани самолеты вылетают по понедельникам в 7.05, а садятся в 16.05. Время указано местное – разница между городами 4 часа.
Обратно из Красноярска воздушный борт отправляется по субботам в 7.05 по местному времени. Посадка в Казани происходит в 16.05.
Время в полете для пассажиров составит 5 часов.
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