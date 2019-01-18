Казань и Красноярск связал новый прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-18T12:06:19+03:00

Самолеты из столицы Татарстана вылетают по понедельникам

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С января этого года столицу Татарстана и Красноярск соединит новый прямой авиарейс.

Так, из Казани самолеты вылетают по понедельникам в 7.05, а садятся в 16.05. Время указано местное – разница между городами 4 часа.

Обратно из Красноярска воздушный борт отправляется по субботам в 7.05 по местному времени. Посадка в Казани происходит в 16.05.

Время в полете для пассажиров составит 5 часов.

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