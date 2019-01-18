2019-01-18T11:54:01+03:00
Происшествия

В Чувашии водителя, который в отместку сбил школьницу, приговорили к 5 годам колонии

14-летняя девочка получила перелом позвоночника, руки и ноги. Она до сих пор проходит лечение [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Суд признал 49-летнего жителя деревни Вурманкасы Вурнарского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Около 16.00 часов 24 сентября прошлого года на дороге между поселком Вурнары и деревней пьяный водитель автомобиле «Lada X-Ray» увидел идущую компанию подростков. Мужчина остановился и предложил их прокатить. Дети отказались. Тогда осужденный в отместку попытался сбить подростков.

Большинству из школьников удалось увернуться. Кроме 14-летней девочки. Чтобы догнать школьницу, пьяный водитель даже съехал в кювет, где и сбил ее. В результате чего ребенок получил перелом позвоночника, а также руки и ноги. Подросток до сих пор проходит лечение.

В Чувашии водитель в отместку сбил школьницу и переломал ей позвоночник.

- В итоге мужчина был приговорен к 5 годам колонии общего режима, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Кроме того, осужденный за пьяную езду был лишен водительских прав на 1,5 года и ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

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