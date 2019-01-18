Казанцы называли своих детей Прокопий, Рубин, Златомир и Альвина

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-18T11:34:08+03:00

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Как подсчитали специалисты ЗАГСа столицы Татарстана за прошлую неделю - с 7 по 13 января, в городе было зарегистрировано появление на свет 374 младенцев. Из них 182 – это мальчики, а 192 – девочки.

Самый миниатюрный ребенок весил при этом 1 240 граммов, а самый богатырский вес у новорожденного был зафиксирован на отметке в 5 090 граммов.

Как показали данные в этот чаще всего жители Казани называли своих появившихся на свет детей: Анастасия, Амир, Мадина, Мирон, Яна, Андрей, Мария, Карим, Азалия и Артур.

В список же самых редких имен на прошлой неделе попали: Прокопий, Делия, Рубин, Ян, Лев, Влада, Златомир, Минтемер, Эрик, Рузаль и Альвина.

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