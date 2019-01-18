2019-01-18T11:34:08+03:00
Общество

Казанцы называли своих детей Прокопий, Рубин, Златомир и Альвина

Сотрудники городского ЗАГСа подвели итоги прошлой недели
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Как подсчитали специалисты ЗАГСа столицы Татарстана за прошлую неделю - с 7 по 13 января, в городе было зарегистрировано появление на свет 374 младенцев. Из них 182 – это мальчики, а 192 – девочки.

Самый миниатюрный ребенок весил при этом 1 240 граммов, а самый богатырский вес у новорожденного был зафиксирован на отметке в 5 090 граммов.

Как показали данные в этот чаще всего жители Казани называли своих появившихся на свет детей: Анастасия, Амир, Мадина, Мирон, Яна, Андрей, Мария, Карим, Азалия и Артур.

В список же самых редких имен на прошлой неделе попали: Прокопий, Делия, Рубин, Ян, Лев, Влада, Златомир, Минтемер, Эрик, Рузаль и Альвина.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанца, застрелившего соседскую собаку за фекалии, приговорили к обязательным работам
Под Казанью появится гостиничный комплекс за 2 миллиарда рублей
В Марий Эл приставы опечатали завод стройматериалов в Волжске
«Мертвые души» по-чувашски: экс-директора техникума будут судить за выпуск 22 несуществующих студентов
Президент Татарстана о мусоросжигательном заводе под Казанью: «Нет другого пути»
Казань и Красноярск связал новый прямой авиарейс
В Чувашии водителя, который в отместку сбил школьницу, приговорили к 5 годам колонии
В Татарстане в решетке забора застряла собака
В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции откопали завязнувшую в кювете иномарку
В Татарстане во время пожара погибла женщина
В Татарстане пенсионерка в метель едва не погибла на трассе, ее спасли гаишники
Крещение-2019: в Новочебоксарске будут работать две купели
В Татарстане официально зарегистрированы 1 032 самозанятых
Сильный снегопад в Чувашии: чтобы вытащить из сугроба фуру понадобилась «упряжка» из двух джипов