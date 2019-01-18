2019-01-18T11:03:45+03:00
Происшествия

В Татарстане в решетке забора застряла собака

Вызволяли ее спасатели ЗПСО№7 МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Голова собаки застряла в решетке забораГолова собаки застряла в решетке забораФото: Из материалов пресс-службы
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В службу "112" 17 января в 12.40 позвонили владельцы собаки из Лениногорска. Им потребовалась помощь при освобождении из плена любимого пса. Любопытная собака сунула свою голову в чужой огород, но обратно вытащить голову из решетки забора уже не смогла - мешал ошейник, который снять у них не получилось. Не получилось вызволить пса и у владельцев. Вот они и запросили помощи у спасателей.

- Прибывшие спасатели извлекли собаки из конструкции забора и передали хозяева, - сообщии в пресс-службе МЧС Татарстана.

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