В Татарстане в решетке забора застряла собака

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-18T11:03:45+03:00

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В службу "112" 17 января в 12.40 позвонили владельцы собаки из Лениногорска. Им потребовалась помощь при освобождении из плена любимого пса. Любопытная собака сунула свою голову в чужой огород, но обратно вытащить голову из решетки забора уже не смогла - мешал ошейник, который снять у них не получилось. Не получилось вызволить пса и у владельцев. Вот они и запросили помощи у спасателей.

- Прибывшие спасатели извлекли собаки из конструкции забора и передали хозяева, - сообщии в пресс-службе МЧС Татарстана.