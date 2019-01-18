В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции откопали завязнувшую в кювете иномарку

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-18T10:40:10+03:00

Во время служба офицерам пришлось и помахать лопатой Фото: Из материалов пресс-службы

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В неприятное приключение попал водитель иномарки "Фольксваген", когда отправился в путешествие на трассе "Казань-Малмыж". Во время движения иномарку занесло и выбросило с дороги в кювет. Автомобиль увяз в снегу, самостоятельно выбраться из снежного плена водитель не смог.

Сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Татарстана капитан полиции Марсель Усманов и лейтенант полиции Рамис Насипов обогрели попавшего в беду водителя в салоне патрульного автомобиля. Иномарку они начали откапывать самостоятельно, а затем остановили для помощи проезжавший мимо эвакуатор. При помощи тягача они смогли вытащить из кювета иномарку на дорогу.

Автомобиль увяз в снегуФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- Водитель автомобиля Фольксваген поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь, - рассказали в МВД Татарстана.