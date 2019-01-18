2019-01-18T10:08:47+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибла женщина

Хозяйки дома успели спастись
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара погибла женщинаВо время пожара погибла женщинаФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном деревянном доме на улице Максима Горького в Чистополе произошел 17 января в 19.29. К приезду огнеборцев здание общей площадью 50 квадратных метров было полностью объято огнем. Из горящего дома дочь успела вывести свою 61-летнюю мать. Ее с отравлением продуктами горения госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ. В доме осталась ее 42-летняя подруга.

С огнем справились, но отстоять дом не получилось - возгорание заметили поздно. Во время разбора завалов обнаружили останки 42-летней подруги дочери хозяйки дома.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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