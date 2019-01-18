2019-01-18T09:31:59+03:00
Спасатель

В Татарстане пенсионерка в метель едва не погибла на трассе, ее спасли гаишники

Женщина пыталась добраться домой в снегопад
Лика ИСАЕВА
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Фото предоставлено УГИБДД МВД ТатарстанаФото предоставлено УГИБДД МВД ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Едва не погибла от обморожения пенсионерка из деревни Сафоново Зеленодольского района республики. В дни, когда Татарстан оказался во власти стихии - метель и снегопад заставили даже ограничить движение большегрузов, она отправилась в путешествие. Возвращаясь назад, пропустила время рейсового автобуа, и решила добраться до деревни на попутке. Но никто ей не остановил, и пенсионерка побрела вдоль обочины.

Пенсионерку сначала обогрели в салоне патрульного автомобиля, а потом отвезли домой Фото: Из материалов пресс-службы

Пенсионерку сначала обогрели в салоне патрульного автомобиля, а потом отвезли домойФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Сухонькую сгорбленную фигурку заметили во время несения службы на автодороге "Йошкар-Ола – Зеленодольск" инспекторы ДПС Булат Мухаметов и Фаиль Мифтахов. Узнав, почему пенсионерка оказалась на дороге в непогоду, сначала посадили замерзшую женщину в служебный автомобиль и отогрели. Когда она отказалась от медицинской помощи, офицеры довезли ее домой.

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