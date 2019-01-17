2019-01-17T18:20:59+03:00
Авто

В Казани в связи с панихидой по певцу Ильгаму Шакирову перекроют движение около театра им.Джалиля

Ограничение будет действовать с 6.00 до 14.30
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В эту пятницу, 18 января, в Казани, а именно в театре им.Джалиля пройдет прощание и панихида по народному артисту Татарстана Ильгаму Шакирову.

16 января известный певец скончался на 84 году жизни после тяжелой болезни. В связи с прощанием около театра будет перекрыто движение транспорта.

Так, с 6.00 до 14.30 ограничение будет действовать на участках:

- ул.Пушкина - от ул.Горького до ул.Большая Красная;

- ул.К.Маркса - от ул.Жуковского до ул.Лобачевского;

- ул.Театральная - от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского.

В этот же период времени нельзя будет проехать автомобилистам и в районе Ново-Татарского кладбища – ул.Юл Урам (от ул.Холмовая до ул.Магистральная).

Коснутся изменения и маршрутов общественного транспорта.

Кроме того, на время прощания будет запрещена парковка машин на участках:

- ул.Театральная - от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского;

- ул.Пушкина - от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная;

- ул.К.Маркса - от ул.Пушкина до ул.Театральная;

- ул.Юл Урам - от ул.Холмовая до ул.Магистральная;

- ул.Марджани - от ул.Татарстан до ул.Ф.Карима.

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