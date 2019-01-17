Окунаться в прорубь будет комфортно: Крещенских морозов в Казани ждать не стоит

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-17T17:05:51+03:00

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Погода в Татарстане в последнее время оставляет двоякое впечатление. С одной стороны заметно потеплело, а с другой - на Казань и ряд других городов республики обрушились сильные снегопады.

Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина, в столице республики с начала января выпало 34,5 миллиметров осадков – это 105% месячной нормы.

Что касается погоды на ближайшие дни, то осадки ожидаются, но не в таких количествах, как было в минувшую среду. Ночью температура воздуха будет колебаться от 9 до 14 градусов мороза, днем - 2-7 градусов ниже нуля.

Не стоит ждать в этом году и крещенских морозов. Так, 19 января, когда многие верующие будут окунаться в купели, днем потеплеет до 1 градуса тепла. В ночь с 18 на 19 января столбик термометра не опустится ниже 8 градусов мороза.