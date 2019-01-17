Сильный снегопад в Чувашии: чтобы вытащить из сугроба фуру понадобилась «упряжка» из двух джипов

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-17T19:06:38+03:00

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Прошедший в среду, 16 января, снегопад в Чувашии стал причиной многокилометровых пробок на федеральной трассе М-7 «Москва-Уфа». Водители большегрузов оказались в затруднительных ситуациях. Фуры, попав в сугробы, буксовали и не могли двигаться дальше. Из-за этого и образовывались все новые и новые заторы на дороге.

В итоге другие автомобилисты пришли дальнобойщикам на помощь. Например, водители двух джипов создали из своих машин «упряжку» и вытащили один из грузовиков на твердую поверхность. При этом во время операции по спасению они проявили удивительную слаженность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686825" frameborder="0"></iframe> В Чувашии чтобы вытащить фуру понадобилось два джипа.соцсети

Отметим, что в это же время в Казани для того, чтобы сделать такое с грузовиком понадобился всего лишь один «Хаммер».

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