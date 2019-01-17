В Татарстане официально зарегистрированы 1 032 самозанятых
Скоро будет определен профиль деятельности каждого из них
В это число входят лишь те, кто зарегистрировались через специальное приложение и платят налог на профессиональный доходФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
По данным федеральной налоговой службы на 16 января текущего года в Татарстане имеется 1 032 самозанятых человека. В это число входят лишь те, кто зарегистрировались через специальное приложение для оплаты налога на профессиональный доход.
17 января официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме правительства отметила, что в ближайшем будущем будет определен профиль деятельности каждого из самозанятых, которые официально зарегистрировались.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен