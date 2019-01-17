В Татарстане официально зарегистрированы 1 032 самозанятых

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-17T19:42:14+03:00

В это число входят лишь те, кто зарегистрировались через специальное приложение и платят налог на профессиональный доход Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоро будет определен профиль деятельности каждого из них

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По данным федеральной налоговой службы на 16 января текущего года в Татарстане имеется 1 032 самозанятых человека. В это число входят лишь те, кто зарегистрировались через специальное приложение для оплаты налога на профессиональный доход.

17 января официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме правительства отметила, что в ближайшем будущем будет определен профиль деятельности каждого из самозанятых, которые официально зарегистрировались.

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