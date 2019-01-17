На выезде из Набережных Челнов появится крытый надземный переход

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-17T18:04:20+03:00

Его установят в целях безопасности тех пешеходов, которые имеют дачи или работают на предприятиях, находящихся в районе лесоцеха

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Летом 2019 года на выезде из Набережных Челнов в сторону Казани рядом с мостом построят крытый надземный переход. На данный момент идет этап проектирования объекта.

На встрече с жителями поселка ГЭС руководитель Исполкома города Ринат Абдуллин объяснил, что надземный переход будет установлен в целях безопасности пешеходов, которые имеют дачи или работают на предприятиях, находящихся в районе лесоцеха.

Помимо этого, Абдуллин отметил, что на данный момент экспертизу проходит проект подземного перехода в районе городского автовокзала. Объект будет построен, как только на это выделят деньги.

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