2019-01-17T18:04:20+03:00
Общество

На выезде из Набережных Челнов появится крытый надземный переход

Его установят в целях безопасности тех пешеходов, которые имеют дачи или работают на предприятиях, находящихся в районе лесоцеха
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Летом 2019 года на выезде из Набережных Челнов в сторону Казани рядом с мостом построят крытый надземный переход. На данный момент идет этап проектирования объекта.

На встрече с жителями поселка ГЭС руководитель Исполкома города Ринат Абдуллин объяснил, что надземный переход будет установлен в целях безопасности пешеходов, которые имеют дачи или работают на предприятиях, находящихся в районе лесоцеха.

Помимо этого, Абдуллин отметил, что на данный момент экспертизу проходит проект подземного перехода в районе городского автовокзала. Объект будет построен, как только на это выделят деньги.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане официально зарегистрированы 1 032 самозанятых
Сильный снегопад в Чувашии: чтобы вытащить из сугроба фуру понадобилась «упряжка» из двух джипов
В Казани в связи с панихидой по певцу Ильгаму Шакирову перекроют движение около театра им.Джалиля
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отменил дополнительный 12-дневный отпуск для министров
Не дождавшись ответа от Бузовой, футбольный "КАМАЗ" пригласил в команду яйцо
Окунаться в прорубь будет комфортно: Крещенских морозов в Казани ждать не стоит
УНИКС разгромил "Цедевиту" в Еврокубке
Крещение Господне 2019: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит ночную службу в соборе Раифского монастыря
Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск
24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка
Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов
Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи
«Рубин» на сборах сыграл вничью с румынским «Вииторулом»
В Казани спасатели вытащили из ямы собаку, которая провела там два дня
Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ
Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии
В Татарстане из сугроба вытащили автомобиль, в котором среди пяти пассажиров был младенец
Прокурор Татарстана серьезно встревожен постоянными долгами по зарплате в ПСО «Казань», КЗСК и АкБарсХолдинг
Глава Минмолодежи Татарстана прокомментировал просьбу студентов ввести для них в Казани льготный проездной
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев подписали некролог по случаю смерти певца Ильгама Шакирова
Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой