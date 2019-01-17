2019-01-17T15:46:51+03:00
Общество

24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка

Главной темой обсуждения станут варианты решения проблем
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: tatarstan.ruФото: tatarstan.ru
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Президент Татарстана Рустам Минниханов держит ситуацию с рухнувшим Татфондбанком на особом контроле. По его поручению этот вопрос курирует премьер-министр республики Алексей Песошин.

Руководством Татарстана прорабатываются меры поддержки пострадавших вкладчиков. Так, по сообщению телеграм-канала «Аппаратная», в следующий четверг, 24 января, Алексей Песошин проведет встречу с кредиторами рухнувшего банка. Главной темой обсуждения станут варианты решения проблем

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