24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка
Главной темой обсуждения станут варианты решения проблем
Фото: tatarstan.ru
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Президент Татарстана Рустам Минниханов держит ситуацию с рухнувшим Татфондбанком на особом контроле. По его поручению этот вопрос курирует премьер-министр республики Алексей Песошин.
Руководством Татарстана прорабатываются меры поддержки пострадавших вкладчиков. Так, по сообщению телеграм-канала «Аппаратная», в следующий четверг, 24 января, Алексей Песошин проведет встречу с кредиторами рухнувшего банка. Главной темой обсуждения станут варианты решения проблем
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