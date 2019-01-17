Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-17T16:02:31+03:00

Долететь до республики Коми из столицы Татарстана можно будет два раза в неделю

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С 17 января из Казани можно прямым рейсом долететь до города Усинск, что в республике Коми. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Так, в четверг из Казани самолет будет вылетать в 8.20 и приземляться в Усинске в 10.20. В воскресенье вылет из столицы Татарстана запланирован на 12.40. В Усинск лайнер должен прибыть в 14:30.

Из Усинска по четвергам самолет будет вылетать в 18.10 и прибывать в Казань в 20.10. По воскресеньям вылет из Усинска назначен на 9.10. Коснуться земли в аэропорту столицы Татарстана шасси самолета должны в 11.10.

Время в пути составит 2 часа. Рейсы будут выполняться на воздушных судах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 пассажиров.

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