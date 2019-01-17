Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск
С 17 января из Казани можно прямым рейсом долететь до города Усинск, что в республике Коми. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Так, в четверг из Казани самолет будет вылетать в 8.20 и приземляться в Усинске в 10.20. В воскресенье вылет из столицы Татарстана запланирован на 12.40. В Усинск лайнер должен прибыть в 14:30.
Из Усинска по четвергам самолет будет вылетать в 18.10 и прибывать в Казань в 20.10. По воскресеньям вылет из Усинска назначен на 9.10. Коснуться земли в аэропорту столицы Татарстана шасси самолета должны в 11.10.
Время в пути составит 2 часа. Рейсы будут выполняться на воздушных судах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 пассажиров.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»