2019-01-17T16:02:31+03:00
Туризм

Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск

Долететь до республики Коми из столицы Татарстана можно будет два раза в неделю
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Время в пути составит 2 часа.Время в пути составит 2 часа.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

С 17 января из Казани можно прямым рейсом долететь до города Усинск, что в республике Коми. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Так, в четверг из Казани самолет будет вылетать в 8.20 и приземляться в Усинске в 10.20. В воскресенье вылет из столицы Татарстана запланирован на 12.40. В Усинск лайнер должен прибыть в 14:30.

Из Усинска по четвергам самолет будет вылетать в 18.10 и прибывать в Казань в 20.10. По воскресеньям вылет из Усинска назначен на 9.10. Коснуться земли в аэропорту столицы Татарстана шасси самолета должны в 11.10.

Время в пути составит 2 часа. Рейсы будут выполняться на воздушных судах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 пассажиров.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Окунаться в прорубь будет комфортно: Крещенских морозов в Казани ждать не стоит
УНИКС разгромил "Цедевиту" в Еврокубке
Крещение Господне 2019: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит ночную службу в соборе Раифского монастыря
24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка
Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов
Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи
«Рубин» на сборах сыграл вничью с румынским «Вииторулом»
В Казани спасатели вытащили из ямы собаку, которая провела там два дня
Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ
Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии
В Татарстане из сугроба вытащили автомобиль, в котором среди пяти пассажиров был младенец
Прокурор Татарстана серьезно встревожен постоянными долгами по зарплате в ПСО «Казань», КЗСК и АкБарсХолдинг
Глава Минмолодежи Татарстана прокомментировал просьбу студентов ввести для них в Казани льготный проездной
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев подписали некролог по случаю смерти певца Ильгама Шакирова
Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой