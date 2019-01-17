2019-01-17T16:24:53+03:00
Общество

Крещение Господне 2019: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит ночную службу в соборе Раифского монастыря

Намечен крестный ход к иордани и великое освящение воды в местном озере
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Казанская епархияФото: Казанская епархия
Изменить размер текста:

18 января в Крещенский сочельник митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит царские часы, великую вечерню и литургию святителя Василия Великого в Никольском соборе Казани (ул.Баумана, 5). После богослужений, которые начнутся в 8.00 состоится великое освящение воды.

Вечером в пятницу, в канун Святого Богоявления, Владыко совершит всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани (ул.Баумана, 78). Начало службы в 17.00.

В ночь на 19 января, в сам праздник Крещения, с 23.45 митрополит Феофан возглавит литургию в Троицком соборе Раифского мужского монастыря. После чего пройдет крестный ход к иордани на местном озере. Там будет совершено великое освящение воды.

Всего в Казани ночная служба в честь Крещения Господня пройдет в 4 храмах с 23.00: в Архиерейском подворье в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского (ул.Чистопольская, 30), в приходе Духосошественской церкви (ул.Луковского, 21), а также в Храме Ярославских чудотворцев (ул.Николая Ершова, 25), в Кизическом Введенском монастыре (ул.Декабристов, 98). Сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Окунаться в прорубь будет комфортно: Крещенских морозов в Казани ждать не стоит
УНИКС разгромил "Цедевиту" в Еврокубке
Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск
24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка
Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов
Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи
«Рубин» на сборах сыграл вничью с румынским «Вииторулом»
В Казани спасатели вытащили из ямы собаку, которая провела там два дня
Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ
Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии
В Татарстане из сугроба вытащили автомобиль, в котором среди пяти пассажиров был младенец
Прокурор Татарстана серьезно встревожен постоянными долгами по зарплате в ПСО «Казань», КЗСК и АкБарсХолдинг
Глава Минмолодежи Татарстана прокомментировал просьбу студентов ввести для них в Казани льготный проездной
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев подписали некролог по случаю смерти певца Ильгама Шакирова
Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой