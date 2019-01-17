Крещение Господне 2019: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит ночную службу в соборе Раифского монастыря

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-17T16:24:53+03:00

Намечен крестный ход к иордани и великое освящение воды в местном озере

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18 января в Крещенский сочельник митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит царские часы, великую вечерню и литургию святителя Василия Великого в Никольском соборе Казани (ул.Баумана, 5). После богослужений, которые начнутся в 8.00 состоится великое освящение воды.

Вечером в пятницу, в канун Святого Богоявления, Владыко совершит всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани (ул.Баумана, 78). Начало службы в 17.00.

В ночь на 19 января, в сам праздник Крещения, с 23.45 митрополит Феофан возглавит литургию в Троицком соборе Раифского мужского монастыря. После чего пройдет крестный ход к иордани на местном озере. Там будет совершено великое освящение воды.

Всего в Казани ночная служба в честь Крещения Господня пройдет в 4 храмах с 23.00: в Архиерейском подворье в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского (ул.Чистопольская, 30), в приходе Духосошественской церкви (ул.Луковского, 21), а также в Храме Ярославских чудотворцев (ул.Николая Ершова, 25), в Кизическом Введенском монастыре (ул.Декабристов, 98). Сообщает пресс-служба Казанской епархии.