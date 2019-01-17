Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил прокуратуре республики следить за протестной молодежью. О соответствующем настроении среди подростков он сообщил на итоговой коллегии надзорного ведомства.
В частности, Рустам Минниханов отметил активное участие молодежи в различных несанкционированных акциях, которые направлены на дестабилизацию ситуации в Татарстане. С просьбой пресекать подобные мероприятия он обратился непосредственно к прокурору республики Илдусу Нафикову.
Также глава региона подчеркнул, что наблюдает повышение числа подписчиков групп с криминальной, неонацистской и радикальной тематикой. Контроль за этой тенденцией также был возложен на прокуратуру Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен