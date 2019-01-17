2019-01-17T15:10:51+03:00
Общество

Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи

В частности Рустам Минниханов отметил участие подростков в несанкционированных акциях
Алина ГАБДУЛИНА
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Президент подчеркнул, что наблюдает повышение числа подписчиков групп с криминальной, неонацистской и радикальной тематикойПрезидент подчеркнул, что наблюдает повышение числа подписчиков групп с криминальной, неонацистской и радикальной тематикой
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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил прокуратуре республики следить за протестной молодежью. О соответствующем настроении среди подростков он сообщил на итоговой коллегии надзорного ведомства.

В частности, Рустам Минниханов отметил активное участие молодежи в различных несанкционированных акциях, которые направлены на дестабилизацию ситуации в Татарстане. С просьбой пресекать подобные мероприятия он обратился непосредственно к прокурору республики Илдусу Нафикову.

Также глава региона подчеркнул, что наблюдает повышение числа подписчиков групп с криминальной, неонацистской и радикальной тематикой. Контроль за этой тенденцией также был возложен на прокуратуру Татарстана.

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