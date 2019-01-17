Глава Чувашии Михаил Игнатьев отменил дополнительный 12-дневный отпуск для министров

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-17T17:48:54+03:00

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ, согласно которому министры республики лишились своего дополнительного 12-дневного оплачиваемого отпуска. Также эта новость коснется руководителей госслужб, помощников и начальников некоторых управлений в Администрации руководителя региона.

Свой дополнительный отдых чиновники раньше получали, потому что с 2012 года для них был установлен режим ненормированного рабочего дня. Сейчас же рабочих день у министров станет нормированным и они получат полное право уходить домой после 17.00.